La pandémie du coronavirus a durement frappé le monde avec des conséquences parfois imprévues. En Angleterre, une maman qui a accouché alors qu’elle était dans le coma pendant qu’elle combattait le coronavirus affirme avoir eu «de la chance d’être en vie» après son retour en famille. Elle n’a pu rencontrer sa fille que cinq semaines après sa naissance. Visiblement affaiblie par la maladie, la jeune mère revient sur son histoire particulière.

Diagnostiquée en décembre, elle s’était auto-isolée chez elle avant d’être transférée à l’hôpital suite à la dégradation de son état de santé. Carrie-Anne Osborne, la jeune mère âgée de 32 ans a été alors placée dans le coma puis les médecins ont réalisé une césarienne à seulement 33 semaines de grossesse, pour qu’elle ne perde pas le bébé. “Nous pensions qu’elle n’allait pas survivre et on nous a dit de nous attendre au pire.” a confié sa famille. Elle a passé plus de 4 semaines dans le coma et son poumon gauche a été gravement endommagé par le virus. À son réveil le 7 février dernier les médecins lui ont annoncé la bonne nouvelle.

«Je ne peux toujours pas marcher. Je suis tout le temps essoufflée… Quand j’étais à Westview Lodge, on m’a dit un peu plus [de ce qui m’est arrivé] et cela m’a fait réaliser à quel point j’ai de la chance d’être en vie. Le personnel était absolument fantastique. Le personnel des soins intensifs du NHS était également brillant… Je suis tellement heureuse d’être à la maison.» a affirmé la jeune maman qui n’a pu voir dans la foulée son enfant.

#COVID19: dans le coma, elle accouche et l’apprend à son réveil https://t.co/KpwmOx6vgq pic.twitter.com/6VwZoePGWM — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) March 16, 2021