Après le Ghana, la Côte d’Ivoire a été le deuxième pays au monde à réceptionner ce vendredi 26 février, 505.000 seringues et 504.000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford produits sous licence par le Serum Institute of India (SII) en Inde. Ces doses de vaccin sont livrées en Afrique par le mécanisme COVAX dans le cadre d’un effort pour fournir au moins 2 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 d’ici fin 2021. Comme annoncé par les autorités en charge de la santé lors de la réception du lot, la campagne de vaccination a été officiellement lancée ce lundi 1er mars 2021 dans la nation éburnéenne.

C’est le ministre d’État, Secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi qui a donné le coup d’envoi en se faisant inoculer la première dose. Au nom du chef de l’Etat qu’il a représenté, le Secrétaire général de la présidence a rassuré le peuple ivoirien que le vaccin est efficace et que ses effets secondaires faibles et d’ailleurs rares sont connus de tous. Il a émis l’espoir que la campagne qui vient de démarrer va permettre dans les prochains jours, le retour à la vie normale en Côte d’Ivoire.

“Le vaccin est efficace et il a montré ses preuves”

D’après le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, 70% de la population ivoirienne sera vaccinée à terme d’une campagne qui se fera en trois phases. La première phase qui vient de démarrer ce jour, prend en compte le personnel de santé, les forces de l’ordre et les enseignants. Tout en invitant les populations à sortir massivement pour aller se faire vacciner, le ministre a rappelé que le vaccin est volontaire et gratuit. « Nous invitons les personnes cibles à venir se faire vacciner, car le vaccin est efficace et il a montré ses preuves », a déclaré le représentant résident de l’OMS en Côte d’Ivoire.