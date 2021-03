Le président malgache Andry Rajoelina n’est pas absolument contre la vaccination. « Moi et l’Etat malgache ne sommes pas contre le vaccin » disait-il d’ailleurs il y a quelques jours. Le pays est selon lui, dans une phase d’observation du vaccin. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a « trop d’effets secondaires » de la préparation biologique, poursuit M Rajoelina sans donner de détails. Pour le moment, le numéro 1 malgache dit faire confiance à la COVID Organics pour le protéger « et protéger sa famille ». La Covid Organics est une tisane fabriquée sur la grande île et qui serait efficace contre le terrible virus. Andry Rajoelina vante les qualités de ce “remède” depuis plusieurs mois. Il est même disponible sous forme de gélule.

L’organisation mondiale de la Santé n’attaque pas frontalement la Covid Organics en question. Sa représentante dans le pays Charlotte N’Diaye, rappelle tout simplement qu’il y a des essais cliniques en cours pour déterminer si ce produit traditionnel est efficace contre le nouveau coronavirus. Il ne faudrait donc pas considérer cette tisane comme une alternative à la vaccination ou aux gestes barrières selon Mme N’Diaye interrogée par RFI.

” Tout le système des Nations unies se mobilise pour faire un plaidoyer…”

Celle-ci informe par ailleurs que « tout le système des Nations unies se mobilise pour faire un plaidoyer pour vraiment mettre en place cette vaccination au niveau de Madagascar ». «Je reste optimiste que la décision sera prise par rapport à cette nécessité absolue de vacciner le peuple malgache qui le souhaite …Nous souhaitons que Madagascar rejoignent les pays qui sont inscrits dans le facility Covax » a-t-elle ajouté.

Il faut dire que l’île rouge a connu un accroissement des cas de nouveau coronavirus depuis plusieurs semaines. Le président en tout cas n’est pas prêt à aller se faire vacciner. « Personnellement, je ne suis pas encore vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner » disait-il lors d’une apparition à la télévision malgache le weekend dernier.