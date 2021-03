L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a profité d’une interview qu’il a accordée au média allemand Der Spiegel ce vendredi 26 mars pour tirer à boulets rouges sur Jair Bolsonaro. Il s’est longuement attardé sur le sujet relatif à la gestion que ce dernier fait de la pandémie relative au nouveau coronavirus. Pour l’ancien chef d’Etat brésilien les nouveaux dirigeants du pays devraient présenter des excuses publiques au peuple.

Bolsonaro commet un “génocide” selon Lula

Il estime que Jair Bolsonaro a commis un génocide par la manière dont il a géré la pandémie au Brésil. « Mardi, 3158 personnes sont mortes du Covid au Brésil, c’est le plus gros génocide de notre histoire. Notre attention ne doit pas se porter sur les élections de l’année prochaine, mais sur la lutte contre le virus et la vaccination de la population. Nous devons sauver le Brésil du Covid-19 », a déclaré l’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva dans colonnes du média allemand Der Spiegel.

100 000 nouveaux cas en 24 heures

Rappelons qu’après les Etats-Unis, le Brésil est le second pays ayant enregistré plus de victimes du nouveau coronavirus. Plus de 300 000 morts sont déjà enregistrés dans le pays. Selon le dernier bilan qui a été établi, plus de 100 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. « Un président ne peut pas tout savoir. Mais il (M. Bolsonaro) devrait avoir l’humilité de consulter des personnes qui en savent plus que lui », a laissé lire l’ancien président brésilien dans les colonnes du journal allemand.