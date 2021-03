Le Venezuela a enregistré 154 mille 165 cas de Covid-19. Le nombre de décès se chiffre à 1532 selon un bilan officiel contesté par l’opposition. Caracas a visiblement du mal à gérer cette crise sanitaire. En effet, il n’est un secret pour personne que le pays est sous sanctions internationales. Des mesures punitives américaines notamment, qui n’épargnent pas la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA. Jusqu’à présent Caracas n’a obtenu que des vaccins russe (Spoutnik V) et chinois (Sinopharm) pour tenir son calendrier de vaccination. Il attend également 60 mille doses du vaccin cubain.

Ce qui ne lui suffit visiblement pas. Dans une intervention télévisée hier dimanche 28 mars, le président vénézuélien a proposé d’échanger le pétrole contre les vaccins. « Le Venezuela a des pétroliers, a des clients prêts à nous acheter du pétrole. Il consacrerait une partie de sa production pour obtenir les vaccins dont il a besoin. Du pétrole contre des vaccins ! » s’est exclamé Nicolas Maduro réélu en 2018 de manière frauduleuse selon certains pays, notamment les Etats-Unis. C’est ce qui justifie d’ailleurs les sanctions internationales contre le pays.

L’apparition du variant brésilien préoccupe

Si M Maduro est prêt à céder du pétrole contre des vaccins, il prévient cependant qu’il n’ira « les mendier à personne ». Une manière pour lui de critiquer Juan Guaido son adversaire qui promettait de débloquer les fonds vénézuéliens se trouvant chez l’Oncle Sam pour acquérir des vaccins. Il faut dire que le pays aurait pu obtenir des vaccins accordés aux nations les plus pauvres via le dispositif Covax de l’Organisation mondiale de la santé. Mais il a des dettes vis-à-vis de l’institution. Ce qui fait qu’aucune des doses de vaccins réservés (entre 1,4 et 2,4 millions) n’est arrivé à Caracas.

Le pays essaye de débloquer ses fonds gelés pour régler le différend mais en vain. Notons cependant que le Venezuela ne veut pas de l’AstraZeneca pour le moment. Le 15 mars dernier, il a justifié sa décision en évoquant d’éventuels effets secondaires du vaccin Suédo-britannique. Il s’est tout de même montré favorable à l’accueil des vaccins d’un autre laboratoire. Les autorités vénézuéliennes sont préoccupées par la récente hausse des cas de Covid-19 notamment l’apparition du variant brésilien.