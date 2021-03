L’ancienne première dame des Etats-Unis Michelle Obama a profité d’une longue interview qu’elle a accordée au People ce mercredi 10 mars pour révéler qu’elle a déjà reçu le vaccin contre le Covid-19. L’épouse de Barack Obama a également saisi l’occasion pour faire beaucoup d’autres déclarations et invité ses concitoyens à ne pas prendre à la légère le mal que représente le Covid-19.

Elle exhorte la population à prendre le vaccin

«J’encourage tout le monde à se faire vacciner dès qu’il en a l’occasion», a lancé l’ancienne first Lady. Au milieu de la pandémie, elle fait remarquer que l’espoir est permis. On ne sait tout de même pas si son époux a également reçu une dose du vaccin contre le coronavirus. Ce fut l’occasion pour Michelle Obama de revenir sur certains faits ayant marqué l’année écoulée.

Elle revient sur les temps difficiles liés au Covid-19

Elle fait remarquer les temps ont été assez difficiles. Elle est revenue notamment sur ce que sa famille et elle ont dû subir pour se préserver de la pandémie. Elle rappelle qu’ils ont passé une bonne partie de l’année à s’isoler « avec leurs filles Malia, 22 ans, et Sasha, 19 ans, après la fermeture de leurs campus universitaires à Harvard et à l’Université du Michigan au début de la pandémie. ». «Cette fois, nous avons récupéré des moments volés avec nos filles», s’est-elle réjoui par la suite dans son interview.