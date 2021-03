La grande générosité du prince Mohamed Hamad Mohamed al-Khalifa n’aura pas été du goût des autorités du Népal. En effet, au cours de la semaine, ce membre de la famille royale de la petite pétromonarchie du Bahreïn a fait son entrée dans le pays avec 2000 doses du vaccin contre la pandémie du nouveau coronavirus. Ces produits du laboratoire AstraZeneca sont en réalité un don du prince à l’endroit des habitants de Samagaun, le village de district de Gorkha.

Une enquête ouverte par les autorités du Népal

Après la mesure de quarantaine dont il fait l’objet avec sa suite, le prince devrait y élire domicile dans le cadre des activités liées à l’alpinisme. Mais selon les différentes informations relayées par les médias locaux, les autorités en charge de la santé dans le pays ont ouvert une enquête dans le but de savoir comment les produits ont pu faire leur entrée sur leur territoire. « Nous avons entamé une discussion officielle sur la manière dont les vaccins ont atteint le Népal », a confié à la presse un porte-parole du département népalais de l’administration des médicaments.

Le Bahreïn pointe du doigt un dysfonctionnement au sein de l’administration du Népal

« Le ministère de la Santé et le Département de l’administration des médicaments au Népal ne sont pas au courant de l’importation du vaccin. On nous dit que la délégation est arrivée hier soir. Nous avons entendu dire qu’ils ont apporté 2 000 vaccins. La question est toujours sous enquête. », a-t-il poursuivi. Du côté de Bahreïn, on indique que l’autorisation a bel et bien été accordée pour le transport des vaccins. Le dysfonctionnement se situerait au sein de l’administration du Népal a précisé l’ambassade de Bahreïn.