Les cryptomonnaies sont des monnaies virtuelles donnant de multiples avantages à leurs utilisateurs, par rapport aux monnaies traditionnelles. Ainsi, elles ne sont soumises à l’autorité d’aucune banque centrale. Cependant, des personnes malintentionnées peuvent s’en servir pour effectuer des détournements. C’est le cas d’un Français qui a été arrêté après avoir détourné plusieurs millions d’euros en cryptomonnaie.

2,5 millions d’euros en USD Tether saisis

Selon les informations données par une source judiciaire ce vendredi 19 mars 2021, il s’agit du dirigeant d’une entreprise immobilière en Alsace, dans l’est de la France, qui est suspecté d’avoir détourné « plusieurs millions d’euros » en cryptomonnaie. Dans un entretien accordé à l’AFP, le parquet de la juridiction spécialisée (JIRS) de Nancy, a fait savoir que le mis en cause âgé d’une quarantaine d’années a été arrêté et mis en examen « notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment ». Par ailleurs, un communiqué de la Jirs a indiqué que la police judiciaire avait saisi 2,5 millions d’euros dans la cryptomonnaie USD Tether, au cours d’une enquête préliminaire.

« Une partie de son actif a été détournée au profit d’une autre société »

Les investigations ont permis d’établir que « le détournement d’actif » portait sur « plusieurs millions d’euros » et a été fait au préjudice d’une société dont l’objet était la réalisation d’opérations dans le domaine de l’immobilier. « A l’occasion de l’une de ces opérations, une partie de son actif a été détournée au profit d’une autre société et convertie en cryptomonnaie, notamment en USD Tether » a indiqué le communiqué qui a souligné que cette cryptomonnaie « contrairement à d’autres, son cours connaît des fluctuations limitées, assurant ainsi une relative sécurité à son détenteur ».