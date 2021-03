Michelle Obama, ancienne Première dame des États-Unis a confirmé qu’elle se dirigeait doucement vers une retraite bien méritée. Aujourd’hui, celle-ci a donc expliqué qu’elle se tournait de plus en plus vers des projets précis, qui lui tiennent à cœur, notamment sa propre fondation, projet pour lequel son mari est lui aussi engagé.

En effet, depuis leur départ de la Maison-Blanche, les Obama restent au fait de l’actualité et restent engagés en politique. Nous avons notamment pu les voir en pleine campagne, en faveur de Joe Biden. Pour autant, la pandémie lui aura permis de profiter de quelques moments privilégiés. En effet, ses filles sont rentrées à la maison, afin de rester auprès de leurs parents. Une période au cours de laquelle Michelle Obama a décidé de reprendre la natation et d’apprendre à tricoter.

Michelle Obama se confie sur les derniers mois

Une période également marquée par un épisode compliqué de dépression. Entre la mort de centaines de milliers de personnes, les accusations de racisme systémique et la politique Trumpienne, celle-ci a eu énormément de difficultés à gérer ces longs mois. Pour autant, Michelle Obama est bien consciente que malgré la défaite de Trump, il reste encore beaucoup de travail afin d’empêcher le retour au pouvoir des nationalistes.

Les Obama, prêts à partir de Washington

Un travail auquel le couple Obama prendra part, mais avec un certain recul. L’idée est effectivement de travailler autour d’un projet commun, une fondation qui favoriserait la culture, l’apprentissage, le leadership, qu’ils pourraient alors transmettre à quelqu’un de plus jeune et tout aussi engagé. La suite ? Les Obama ont confié qu’ils ne voulaient plus jamais voir l’hiver. Le couple pourrait donc décider de s’expatrier ou simplement partir vivre dans un État comme la Floride ou la Californie.