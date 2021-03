Selon le quotidien sénégalais Libération qui a relayé l’information, les faits s’étaient déroulés le 19 septembre 2020. Maguette Mbaye, la victime, était en pleine mer à bord d’une pirogue dont il est capitaine, en train de pêcher avec d’autres amis. Les ayant aperçus, trois marins chinois, à bord du navire ‘’Soleil’’ exploité par Sénégal Pêche, leur ont intimé l’ordre de quitter la zone de pêche. Un ordre auquel les pêcheurs sénégalais ont formellement refusé d’obéir.

Étouffer l’affaire

C’est alors que les Chinois, qui n’ont pas digéré que les pêcheurs traditionnels leur désobéissent, ont versé de l’essence puis de l’acide sur Maguette Mbaye pour le brûler vif. Le pêcheur a été gravement blessé avec des brûlures sur le corps et au visage. Pour étouffer l’affaire, l’exploitant du navire à bord duquel se trouvaient les marins, Sénégal Pêche avait essayé d’acheter le silence de Maguette Mbaye et des témoins avec la somme de 7 millions de francs CFA.

Toutefois, 6 mois plus tard, les marins Chinois ont été rattrapés par leur crime. D’après Libération les trois chinois, (Chu Zhentao, Zhang Weijian et Hu Honglu), respectivement âgés de 47 ans, 23 ans et 52 ans, ont été arrêté et mis sous mandat de dépôt. Ils vont devoir répondre de leur acte devant les juridictions compétentes.