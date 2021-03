Dans un livre de Hunter Biden, fils de l’actuel président américain, titré “Beautiful Things” à paraître la semaine prochaine et dont The Guardian a obtenu une copie, l’auteur s’est en pris au prédécesseur de son père. Il a qualifié Donald Trump d’« un homme vil avec une mission vile » qui a exploré « des profondeurs sans précédent » lors des élections présidentielles de novembre 2020.

Dans le livre, Hunter Biden a allégué qu’il était « devenu un mandataire de la peur de Donald Trump de ne pas être réélu », ajoutant que l’ancien président avait lancé des « théories du complot » à son sujet pour renforcer ses chances de gagner les élections. « Il a poussé des théories du complot démystifiées sur le travail que j’ai fait en Ukraine et en Chine, alors même que ses propres enfants avaient empoché des millions en Chine et en Russie et son ancien directeur de campagne [Paul Manafort] s’est assis dans une cellule de prison pour avoir blanchi des millions d’autres en provenance d’Ukraine », a écrit Biden.

”Je ne suis pas Eric Trump ou Donald Trump Jr”

Donald Trump a souvent pris par Hunter pour attaquer le président Biden. Au cours de la campagne présidentielle de 2020, Trump et ses alliés ont allégué que Joe Biden, alors qu’il était vice-président, s’était ingéré dans les affaires ukrainiennes pour accorder à Hunter Biden un traitement préférentiel alors qu’il siégeait au conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma. Une affirmation qui a été contestée par Joe Biden. Le 45e président des Etats-Unis s’est également saisi des relations de Hunter Biden en Chine au cours de la période électorale.

Dans le livre, Hunter Biden s’est directement comparé aux enfants de Trump. « Je ne suis pas Eric Trump ou Donald Trump Jr. J’ai travaillé pour quelqu’un d’autre que mon père. Je me suis levé et je suis tombé tout seul » a-t-il assuré. Selon The Guardian, le mémoire explore également un certain nombre de sujets dans la vie de Hunter Biden, y compris sa dépendance au crack, sa relation amoureuse avec sa belle-sœur et la mort de son frère, Beau Biden.