Donald Trump a d’ores et déjà un soutien pour les prochaines élections présidentielles. En effet, l’ancien président des États-Unis, s’il venait à ne pas être soutenu par le parti républicain pour 2024, pourrait bien compter sur le parti indépendant des États-Unis. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Markham Robinson, président du parti.

En effet, ce dernier a affirmé que l’ancien chef de l’État avait, d’ores et déjà son billet pour les prochaines présidentielles s’il souhaitait travailler avec le parti indépendant américain. Pour le moment, l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche n’a pas réagi, mais pourrait bien garder cette idée dans un coin de sa tête alors que les débats autour de sa candidature en 2024 font déjà rage.

Donald Trump, avec le parti indépendant ?

Il y a quelques jours, ce dernier a d’ailleurs participé à la grande réunion du parti républicain, expliquant à ses fidèles qu’il laissait la porte grande ouverte. Le parti indépendant américain lui, espère récupérer une pointure. Il faut dire que ce parti politique d’extrême droite est connu pour ses positions proches de celles de Trump notamment au niveau des questions liées à l’avortement, aux taxes ou aux armes.

Le parti républicain, piste privilégiée

Les candidats du parti aux présidentielles ont toujours été des ségrégationnistes, comme George Wallace ou encore Lester Maddox. D’ici 2024 toutefois, beaucoup de choses ont changé et Trump a d’ores et déjà affirmé, qu’il se voyait bien rester au GOP (Grand Old Party). Les prochaines années seront donc intéressantes à scruter.