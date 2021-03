C’est une nouvelle qui devrait réjouir Donald Trump. Un sondage mené par Tony Fabrizio confirme que l’ancien président américain reste très populaire chez les Républicains deux mois après son départ de la Maison Blanche. Selon cette enquête 81% des électeurs républicains, enregistrés, ou affiliés au GOP (Grand Old Party) sont favorables à l’ancien président. 88% ont déclaré qu’ils approuvaient son travail en tant que commandant en chef. Si le magnat de l’immobilier décidait par exemple de se présenter à la primaire du parti Républicain en 2024, il aura 51% des électeurs du GOP derrière lui, selon l’enquête.

Aucun autre candidat ne fait mieux que l’homme d’affaires. Mike Pence, l’ancien vice-président est à 09%. Ron DeSantis, l’ex gouverneur de Floride à 7%, suivi de Nikki Haley, ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, (6%) , le sénateur de l’Utah Mitt Romney (5%) et son collègue du Texas Ted Cruz (3%). L’enquête est le dernier sondage à montrer que Trump reste extrêmement populaire auprès de la base du GOP même après que son taux d’approbation national ait chuté à la suite de l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill.

Des divisions au sein du GOP

Cependant, l’enquête de Fabrizio a trouvé des divisions au sein du GOP. Il y a les «Diehard Trumpers», qui disent que l’ancien président devrait diriger le parti et voterait «certainement» pour lui dans une primaire; «Trump Boosters», dont une légère majorité soutiendrait Trump dans une primaire. Les électeurs «post-Trump GOP», qui ont une forte opinion du travail que Trump a fait mais pensent qu’il ne devrait pas se présenter en 2024; «Jamais Trump» les républicains qui conviennent presque à l’unanimité que Trump ne devrait pas diriger le parti; et les électeurs d ‘«Infowars GOP», qui se vantent d’un soutien quasi unanime à Trump et croient aux théories du complot comme QAnon.

« Le président Trump exerce toujours une influence considérable sur le parti», a écrit Fabrizio dans l’enquête, «mais ce n’est ni universel ni homogène ». Le sondage de Fabrizio a pris en compte 1 264 électeurs du GOP du 20 février au 2 mars et a une marge d’erreur de 2,76 %.