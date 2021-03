Le divorce n’est généralement pas une partie de plaisir pour les couples obligés d’en passer par là. Mais bien souvent, le divorce peut devenir un processus couteux, acrimonieux et long. Il arrive que des juges mettent des années à se prononcer sur une procédure quand les positions sont dures et radicales sur des sujets aussi sensibles que la garde des enfants ou le partage des actifs.

Dans un effort pour promouvoir la résolution rapide des problèmes dans les affaires de divorce, certains États aux USA ont institué un processus connu sous le nom de « divorce par bifurcation ». Et c’est dans ce processus que ‘’Dr Dre’’ et son conseil juridique ont supplié les juges de les inscrire pour conduire à son terme la procédure de divorce d’avec Nicole Young entamée depuis Juin 2020.

Dr Dre veut récupérer sa liberté au plus tôt…

Andre Young, alias Dr Dre et sa future ex-épouse Nicole Young ont convolé en justes noces en Mai 1996. Nicole avocate venait de rompre un mariage de trois années avec l’ancien basketteur de NBA, Sedale Threatt. Dr Dre avec Nicole aura deux enfants, Truice, né en 1997, et sa fille Truly, née en 2001 ; et passera 25 années de vie commune. Mais en juin 2020, l’ancienne avocate, demandait le divorce citant des « différences irréconciliables, un adultère et des violences domestiques ».

Depuis la procédure trainait en longueur, Nicole réclamant du rappeur, des compensations financières, que le rappeur jugeait par trop « exigeantes » ; 2 millions de dollars par mois en pension alimentaire, 5 millions de dollars en honoraires d’avocat et 1,5 million en frais de sécurité personnelle. Récemment, devant la longueur de la procédure, le rappeur requerrait des juges, par l’intermédiaire de son avocat, de bien vouloir se prononcer sur un « divorce par bifurcation ».

Le divorce par bifurcation permettrait aux juges d’entériner d’abord la séparation et de renvoyer à plus tard la résolution des questions d’argent. Un jugement rapide que Dr Dre, selon la presse américaine, appelait de tous ses vœux, depuis qu’il se remettait de l’anévrisme cérébral qui l’avait frappé début janvier. Dr Dre avait-il confié à la presse people, désirait redevenir célibataire au plus vite.