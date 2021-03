L’édition 2021 du rapport « Women, Business and Law 2021 » de la Banque Mondiale conforte le Bénin. L’institution salut le pays pour ses efforts de promotion des femmes et le positionne 4ème de la zone union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Le rapport examine les lois et réformes des 190 pays évalués notamment sur l’élimination des discriminations basées sur le genre et la promotion des femmes.

Le Bénin 4ème de l’espace Uemoa en matière de promotion des droits des femmes est également 18ème du top 20 en Afrique subsaharienne avec 77,5 points. Sur le continent le Togo, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso arrivent en 7ème, 9ème et 15ème position avec respectivement 84,4 points, 83,1 points et 79,4 points. Selon le rapport, l’Ile Maurice occupe la première place avec 91,9 points, suivie de l’Afrique du Sud 2ème avec 88,1 points et le Zimbabwe 3ème avec 86,9 points.

Les réformes politiques et constitutionnelles engagées par le Bénin ont milité en sa faveur. C’est le cas de la révision du code électoral, qui a porté le nombre de députés de 83 à 109 dont 24 exclusivement réservés aux femmes à raison d’une femme par circonscription électorale. A noter aussi que d’autres facteurs ont été pris en compte tels que la facilitation des conditions de création d’entreprises et l’octroi de microcrédits aux femmes.