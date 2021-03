«QAnon Shaman», l’une des personnes ayant pris part à l’invasion du Capitole le 6 janvier dernier a profité d’une interview qu’elle a accordée au média « 60 Minutes + » pour déplorer le fait que Donald Trump n’ait pas voulu le gracier. L’homme s’était fait remarquer par son accoutrement au cours de l’attaque du Capitole américain. Il était torse nu et portait des cornes de taureau. Lors de l’interview qu’il a accordée au média depuis sa cellule, il a fait savoir qu’il soutenait l’ancien locataire de la Maison-Blanche à cause du traitement dont il faisait l’objet dans les médias.

Il développe une profonde sympathie pour Trump

«J’ai développé beaucoup de sympathie pour Donald Trump car il semblait que les médias s’en prenaient à lui et semblaient que l’establishment le poursuivait inutilement ou injustement, et j’avais été victime de cela toute ma vie, que ce soit en à l’école ou à la maison. Donc, à bien des égards, je m’identifie à beaucoup de choses négatives qu’il traversait », a confié ce dernier.

Il est déçu

Il a également saisi cette occasion pour revenir sur la grâce présidentielle qui ne lui a pas été accordée comme il l’avait souhaitée. « Je croyais honnêtement et je crois toujours qu’il se soucie de la Constitution, qu’il se soucie du peuple américain, et c’est aussi pourquoi et vous savez que cela m’a blessé si profondément et pourquoi cela m’a tellement déçu que moi et d’autres n’avons pas obtenu de pardon », a-t-il réaffirmé.