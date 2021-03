Au Sri-Lanka, une femme a été arrêtée après qu’elle ait roué de coups une fillette de neuf ans, dans le cadre d’un rituel exorciste. L’identité de cette dernière n’a pas été dévoilée, mais la jeune fille, elle, est bien décédée de ses blessures. Affirmant être une « exorciste », la femme en question elle, risque une lourde peine de prison.

À lire aussi France : il fonce sur des piétons, une femme percutée meurt

Dans les faits, la fille a été conduite par ses parents à l’exorciste en question. Celle-ci se trouvait dans le petit village rural de Meegahawatte, non loin de Colombo, la capitale sri-lankaise. La femme va alors rouer de coups la fillette, à l’aide d’un bâton notamment, seule façon à ses yeux, de la soigner du démon en elle.

Une fillette décède, rouée de coups par une exorciste

Hurlant au secours, la fillette est entendue par des voisins qui tentent alors de lui venir en aide. Une information confirmée par le porte-parole de la police, Ajith Rohana. Malheureusement, ces derniers sont arrivés un peu trop tard et l’enfant est décédée à l’hôpital, des suites de ses blessures infligées.

Des croyances ancrées dans la culture

Au Sri-Lanka, il n’est pas rare que les familles fassent appel à des guérisseurs et autres exorcistes. Au plus au niveau de l’État, les croyances sont d’ailleurs partagées. La ministre de la Santé Pavithra Wanniarachchi avait par exemple consommé une boisson travaillée par un sorcier, supposé lui permettre de l’immuniser contre la covid-19, qu’elle attrapera finalement quelques semaines plus tard avant de finir en soins intensifs.