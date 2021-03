Le vendredi 26 février dernier, Associated Press annonçait l’explosion d’un cargo sur le MV Helios Ray, un navire israélien. Cet accident qui se déroulait dans le golfe d’Oman a été imputé à l’Iran. En d’autres termes, c’est la République Islamique qui a provoqué l’explosion. C’est du moins ce qu’a affirmé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou interrogé par la radio Kan ce lundi 1er mars.

« Il s’agissait en effet, d’une opération de l’Iran. C’est clair. Et pour ce qui est de ma riposte, vous connaissez ma politique. L’Iran est le plus grand ennemi d’Israël et je suis déterminé à l’arrêter et nous allons le frapper partout dans la région» a-t-il déclaré. Inutile de rappeler que les relations entre Jérusalem et Téhéran sont au point mort. Les deux pays se combattent en Syrie. L’Etat hébreu a déjà frappé plusieurs fois les milices soutenues par l’Iran en Syrie. Hier dimanche encore, Israël a lancé des roquettes sur Damas.

Il faisait route vers Singapour

Il y a en somme une tension entre les deux pays. Mais cela n’a pas amené l’Iran à commettre cet acte qu’on lui impute. En effet, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères son pays n’a rien à voir avec l’explosion de ce cargo. « Nous rejetons fermement cette accusation » parce que la « source de cette accusation est elle-même la moins crédible qui soit, ce qui en montre l’invalidité » a déclaré Saïd Khatibzadeh lors d’une conférence de presse ce lundi à Téhéran. Rappelons que le MV Helios Ray transportait des véhicules. Il avait quitté Damman, en Arabie Saoudite et faisait route vers Singapour.