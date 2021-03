Plus d’un milliard de faux comptes ont été supprimés par les responsables de Facebook au cours du dernier trimestre de l’année 2020. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication qui a été faite par Guy Rosen, vice-président de Facebook sur un blog. « Nous adoptons une ligne dure contre cette activité et bloquons chaque jour des millions de faux comptes, la plupart au moment de la création. Entre octobre et décembre 2020, nous avons désactivé plus de 1,3 milliard d’entre eux », a fait savoir ce responsable du réseau social de Mark Zuckerberg.

Les opérations d’influence secrètes supprimées également

« Nous enquêtons également et supprimons les opérations d’influence secrètes étrangères et nationales qui reposent sur de faux comptes. », a-t-il poursuivi. On retient également que l’entreprise prévient un nombre non négligeable de publications dont l’objectif est de tromper les usagers du réseau social. « Nous avons constaté que l’un des meilleurs moyens de lutter contre ce comportement est de perturber la structure des incitations économiques qui le sous-tend. », laisse lire le vice-président de l’entreprise américaine.

L’intelligence artificielle mise également à contribution

Selon les précisions de ce dernier, une équipe aurait été mise sur pied dans le but de « détecter et appliquer des tactiques de comportement inauthentiques derrière de nombreux appâts ». Facebook aurait également mis à contribution la technologie de l’intelligence artificielle pour l’aider à détecter les fraudes.