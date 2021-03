L’ancien président américain Donald Trump avait été banni des services de Facebook au lendemain de l’émeute meurtrière au Capitole, alimentée par ses partisans à la suite de ses fausses allégations de fraude électorale. La société américaine des réseaux sociaux avait déclaré que la durée de la suspension était indéfinie et durerait au moins jusqu’à la fin de son mandat. Cependant, jusqu’à ce jour, Trump n’a pas encore accès à ses comptes des réseaux sociaux.

Comme si cela ne suffisait pas, Facebook s’est encore mis à la trousse de l’ancien président en supprimant une vidéo dans laquelle il est apparu avec sa belle-fille sur la page de cette dernière. Lara Trump, qui est mariée au fils de l’ancien président Eric et a récemment rejoint Fox News en tant que contributrice, avait annoncé mardi une interview avec Trump pour sa propre émission en ligne « The Right View » dans des publications Instagram.

Des limitations supplémentaires

Plus tard, Lara Trump publie des captures d’écran d’e-mails sur son compte Instagram montrant un message avertissant son équipe de la mise en ligne de la vidéo. L’e-mail leur a rappelé que « le contenu publié sur Facebook et Instagram dans la voix du président Trump n’est actuellement pas autorisé sur notre plate-forme (y compris les nouveaux messages avec le président Trump parlant) et sera supprimé s’il est publié, ce qui entraînera des limitations supplémentaires sur les comptes qui l’ont publié, » un message confirmé par une porte-parole de Facebook.

Un second e-mail posté par Lara Trump indiquait que Facebook avait supprimé la vidéo une fois qu’elle a été mise en ligne sur sa page. « Conformément au blocage que nous avons placé sur les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump, le contenu supplémentaire publié dans la voix de Donald Trump sera supprimé et entraînera des limitations, » a écrit la plateforme.