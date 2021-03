Après son élection à la tête de la Confédération africaine de football (CAF) ce vendredi 12 mars 2021 à Rabat au Maroc, le Sud-africain Patrice Motsepe n’a pas perdu du temps pour mettre en place son équipe. Ce samedi, à travers un communiqué, la FIFA a confirmé la nomination Véron Mosengo-Omba au poste de secrétaire général de la CAF. La nomination du Congolais a été faite ce samedi lors de la première réunion du nouveau comité exécutif de la CAF.

Le nouveau secrétaire général de l’instance africaine de football quitte donc son poste de directeur de la division Associations membres de la FIFA avec effet immédiat afin de prendre ses nouvelles fonctions. Mosengo-Omba a rejoint la FIFA en 2016 en qualité de directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes. Ces deux dernières années, il a accompagné l’ensemble des 211 associations membres de la FIFA dans la mise en œuvre du programme de développement Forward de la FIFA, tout en supervisant les relations avec toutes les associations membres et les confédérations continentales de la FIFA dans son rôle de directeur de la division.

Natif de la République démocratique du Congo, Mosengo-Omba fait dans l’accompagnement des 54 associations membres africains dans leurs projets Forward de la FIFA, le développement du football de jeunes et du football féminin à travers le continent et, plus récemment, la mise en œuvre du Plan d’aide de la FIFA contre le COVID-19.