Montgardin est une commune française en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est située en bordure de la RN94, à 20 minutes du chef-lieu du département, Gap et 10 minutes du lac artificiel de Serre-Ponçon. Montgardin est une commune villageoise très pittoresque où hormis la période estivale avec ses affluents de visiteurs il ne se passe pas grand-chose. Jusqu’à ce samedi du moins où la première personnalité de la commune, le Maire, était mis en examen dans une affaire de viols.

Accusé par sept filles

L’annonce de la mise en examen du maire ce samedi a certainement fait l’effet d’un séisme. L’édile de la commune, une personnalité respectable et respectée de 69 ans a maille à partir avec la justice pour une affaire peu commune : une affaire de viol. Pour ce petit village tranquille des Hautes-Alpes où tout le monde ou presque se connait et dont les personnalités publiques bénéficient d’une estime populaire assez importante ; l’accusation dont le maire de la ville était l’objet, pouvait entrer dans l’ordre de l’inconcevable.

Mais le Maire, selon la presse locale, avait lui-même reconnu les faits. Et les faits, ce sont les accusations pour viols et d’agression sexuelles sur la personne de sept filles mineures âgées de « 10 à 15 ans ». Il y a quelques semaines, les victimes s’en étaient ouvertes aux autorités policières départementales. Les filles avaient fait un certain nombre de témoignages accablants sur des attouchements, des gestes déplacés et même une « pénétration digitale », qui pour les plus anciens remonteraient à 2018 et pour les plus récents, en ce début de mois de Mars.

Des témoignages qui avaient alors entrainé l’interpellation de l’édile. Le fonctionnaire municipal encourt selon la loi française entre 10 et 20 années de réclusion ; mais aussi eu égard à la gravité des faits reprochés, une révocation de sa fonction d’édile. La révocation est une sanction administrative prononcée « par décret motivé pris en conseil des ministres ».