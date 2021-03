Des Algériens et Marocains en situation irrégulière en France ont été interpellés après avoir agressé un policier lundi. La scène s’est déroulée dans une gare de Dijon. Les policiers avaient été appelés par les contrôleurs SNCF en gare de Dijon pour intervenir dans une situation où plusieurs personnes ne disposant d’aucun titre de transport se montraient encore agressives.

A l’arrivée des forces de l’ordre, la situation était toujours tendue et s’est même envenimée. Les cinq personnes mis en cause s’en étaient violemment pris aux policiers. L’un des agents a été gravement blessé au niveau d’une main au cours de l’intervention. Conduit à l’hôpital, les médecins lui ont prescrit 21 jours d’Incapacité totale de travail (ITT).

Tous traduits en justice

Tous les cinq contrevenants ont été interpellés et placés en garde à vue. Parmi eux, deux adolescents, une fille de 17 ans, Algérienne et un garçon de 15 ans ont été convoqués devant le juge des enfants. Le mineur lui, a été accusé d’avoir dérobé une paire de chaussures dans un train. Quant aux trois autres, qui sont déjà majeurs, un Marocain et deux Algériens âgés de 23 et 24 ans, ils ont été traduits au parquet pour répondre de leurs actes.