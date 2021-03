L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a profité d’une sortie médiatique qu’il a effectué ce mercredi 10 mars pour tirer une fois encore à boulets rouges sur Jair Bolsonaro. Il s’est notamment prononcé sur la gestion de la pandémie relative au nouveau coronavirus et a invité ses compatriotes à tourner dos aux instructions de l’actuel président. Il n’est pas allé par quatre chemins pour qualifier d’ « imbéciles » les décisions prises par ce dernier dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Il invite le peuple à tourner dos aux décisions de Bolsonaro

« Je voudrais que le peuple brésilien ne suive aucune des décisions imbéciles prises par le président de la République et son ministère de la Santé », a-t-il lancé lors de cette conférence de presse dans un contexte où la pandémie continue de faire un nombre non négligeable de victime dans le pays. Le Brésil est le second pays ayant enregistré le plus de décès dans le monde après les Etats-Unis.

“Victime d’un mensonge judiciaire”

Cette sortie médiatique intervient également juste après la décision de la Justice annulant l’ensemble de ses condamnations pour corruption. Le septuagénaire qui a dirigé le Brésil pendant 7 ans a profité de l’occasion pour faire remarquer qu’il a été « victime du pire mensonge judiciaire en 500 ans » dans son pays. « Pour la première fois, la vérité a prévalu », a-t-il indiqué au cours de la conférence de presse.