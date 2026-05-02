Bénin : Nicéphore Soglo salue le renoncement de Patrice Talon à un troisième mandat

L’ancien président béninois Nicéphore Soglo a salué, le vendredi 1er mai 2026, la décision de Patrice Talon de ne pas avoir brigué un troisième mandat, à l’occasion de la fête du Travail, qui coïncide avec l’anniversaire du chef de l’État, à quelques jours de la passation de charges avec son successeur, Romuald Wadagni, élu à l’issue de la présidentielle du 12 avril organisée sans la candidature du président sortant. Dans une déclaration rendue publique à Cotonou, il a réagi après la proclamation des résultats du scrutin par les institutions compétentes.

Dans ce texte, Nicéphore Soglo relève que le nom du président sortant ne figurait pas sur le bulletin unique utilisé lors du vote. Il y voit la confirmation du respect de l’engagement pris de ne pas solliciter un nouveau mandat et adresse ses félicitations au chef de l’État sortant.

Une prise de position après la proclamation des résultats

La déclaration intervient après l’annonce des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 qui ont proclamé vainqueur le duo conduit par Romuald Wadagni. Dans son message, l’ancien président évoque la portée de cette décision dans un environnement politique africain marqué par les débats sur la limitation des mandats. « L’histoire ne retient pas toujours ceux qui ont voulu durer, mais elle n’oublie jamais ceux qui ont su partir à temps », écrit-il.

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Des échanges antérieurs sur la question du troisième mandat

Nicéphore Soglo indique avoir abordé à plusieurs reprises cette question avec Patrice Talon lors de rencontres tenues ces dernières années. Il affirme que le président lui avait régulièrement fait part de son intention de ne pas briguer un troisième mandat. Cette position avait déjà été exprimée publiquement par Patrice Talon au cours de son second mandat. Le chef de l’État avait déclaré à plusieurs occasions qu’il respecterait la limitation constitutionnelle fixant à deux le nombre de mandats présidentiels.

Une transition institutionnelle en cours

Avec la validation des résultats du scrutin par les organes en charge du processus électoral, la transition politique est désormais engagée. Les institutions ont acté l’issue de l’élection, ouvrant la voie à l’installation du nouveau pouvoir exécutif.

La prise de fonctions du président élu interviendra conformément au calendrier prévu par la Constitution, marquant la fin du second mandat de Patrice Talon à la tête de l’État béninois.