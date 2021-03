Même mort son talent continue d’être célébré. Chadwick Boseman, l’acteur américain qui s’est révélé avec le film « Black Panther » a été honoré hier dimanche 28 février aux Golden Globes. L’homme a reçu le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans le « Le Blues de Ma Rainey » où il apparaît aux côtés de Viola Davis. L’acteur a décroché cette distinction devant des célébrités de l’écran comme Gary Oldman ou encore Anthony Hopkins Rappelons que Chadwick Boseman est mort d’un cancer en 2020.

Dans le film “Le Blues de Ma Rainey”, il campait le personnage d’un trompettiste maudit vivant dans le Chicago des années 1920. C’était le dernier projet auquel la star a participé avant de s’éteindre à l’âge de 43 ans. Sa femme Taylor Simone Ledward, s’est exprimée depuis son domicile puisque la cérémonie des Golden Globes était virtuelle cette année à cause de la Covid-19. La veuve qui apparaissait dans une robe de soirée a remercié les organisateurs pour ce prix à titre posthume.

“Il dirait quelque chose de sublime, d’inspirant…”

Elle a essayé de trouver les mots que son mari aurait utilisé s’il avait reçu de ses propres mains la récompense. « Il remercierait Dieu. Il remercierait ses parents et ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices. Il remercierait son incroyable équipe ainsi que son incroyable équipe sur ce film. Il dirait quelque chose de sublime, d’inspirant, quelque chose qui amplifierait la petite voix qu’on a tous en nous et qui nous dit qu’on peut le faire, qu’on doit continuer. Cette voix qui vous ramène à ce que vous êtes censé faire à cet instant précis » a-t-elle déclaré d’une voix tremblante d’émotion. Rappelons que les Golden Globes sont très convoités aux Etats-Unis. Ceux qui les remportent ont souvent une chance de briller aux Oscars.