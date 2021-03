Selon un sondage annuel publié mercredi par l’Anti-Defamation League (ADL), les américains d’origine asiatique ont plus fait l’objet d’incidents de haine et de harcèlement en ligne que tout autre groupe dans le pays. En effet, près de 17% des américains d’origine asiatique interrogés au cours du sondage ont indiqué avoir été victime de graves harcèlements en ligne. Un chiffre en hausse par rapport au 11% de l’année dernière.

Selon l’étude, ces harcèlements en ligne sont de caractère sexuel, criminel et des menaces physiques. Ils impliquent également le « swatting » et le « doxing », qui font référence à de faux rapports à la police et à la divulgation de détails personnels d’une personne. Cette hausse de la haine envers les asiatiques d’après YouGov, une société d’analyse d’opinion publique et de données, qui a effectuée le sondage, est due au « sectarisme et les théories du complot qui se sont développées en ligne, attisées par des dirigeants nationaux » dont l’ancien président Donald Trump.

La peste de Chine ou Virus chinois

« La flambée de violences physiques contre les Américains d’origine asiatique à travers le pays a été en grande partie provoquée par le sectarisme et les théories du complot qui se sont développées en ligne, attisées par des dirigeants nationaux, avec entre autres la rhétorique incendiaire de l’ancien président (Donald) Trump accusant la Chine pour la pandémie et appelant le virus “la peste de Chine” ou la “kung flu” », ont souligné des chercheurs.

D’après le rapport, le sentiment anti-asiatique a connu une hausse de 85% sur Twitter après que l’ancien président eut été diagnostiqué positif au COVID-19 l’automne dernier. Dans plusieurs de ces interviews, Trump utilisait l’expression « virus chinois » ou jaune pour désigner le Coronavirus. Selon les chercheurs, l’utilisation du terme « virus chinois » par M. Trump dans ses discours de même que sur Twitter a coïncidé avec l’augmentation de son utilisation par d’autres personnes en ligne principalement sur Facebook et Twitter.