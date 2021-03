L’ancien président américain est revenu sur la problématique de la gestion du phénomène de l’immigration au cours de son mandat ce jeudi 25 mars. Il a abordé le sujet lors de son passage sur la chaîne de télévision Fox News. Donald Trump déclarait notamment qu’il a été obligé de prendre certaines sanctions contre des pays de l’Amérique centrale qui ne semblaient pas bien gérer ce phénomène auquel ils étaient confrontés.

Trois pays visés…

Selon les précisions apportées par l’invité de l’animatrice Laura Ingraham, les pays comme le Guatemala, Honduras et le Salvador se sont vus couper le financement de 500 millions de dollars qu’ils percevaient de façon annuelle. « Nous leur versions 500 millions de dollars par an », a déclaré le milliardaire républicain au cours de l’interview. « Personne ne savait ce qu’ils faisaient avec l’argent et ils envoyaient des criminels dans notre pays. », a-t-il poursuivi.

D’autre divergences entre les dirigeants et Trump

Donald Trump indiquait également qu’il y avait d’autres points de divergence entre les dirigeants de ces pays et lui. Ceux-ci auraient refusé d’accueillir certains criminels qui auraient été capturés à la frontière sud des États-Unis par les autorités américaines de l’immigration et des douanes et des douanes et des frontières. « Ils ne voulaient pas les prendre. J’ai arrêté de payer les 500 millions de dollars que nous gaspillions en leur donnant », a déclaré l’ancien locataire de la Maison-Blanche.