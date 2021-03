Donald Trump, milliardaire et puissant homme d’affaires était comme beaucoup d’autres un adepte de la maxime tacite en économie qui dit que les finances pour être prospères doivent être tenues secrètes. Même devenu président, Donald Trump et son administration avaient érigé en règle tacite de ne rien divulguer de ses revenus. Seulement les membres du Congrès veillaient au grain. Mais, la commission chargée de régler ce genre de « détails » avait sans succès sommé à de multiples reprises l’administration Trump de verser à cette directive constitutionnelle.

Mais Donald Trump n’était plus aux affaires et le Congrès pouvait plus calmement se pencher sur le dossier et réclamer maintenant six années de déclarations de revenus personnelles et commerciales de Trump. Le département du Trésor et le ministère de la Justice de nouveau convoqués avaient cette fois demandé plus de temps pour soumettre leur rapport. Il leur a été donné jusqu’au 31 mars prochain.

Une guéguerre longue de plusieurs années

L’ancien président avait de tous temps trouvé une parade ou une excuse pour ne rien divulguer de ses finances et de ses revenus. En 2016 lors de la campagne électorale, Donald Trump avait objecté pour ne pas se soumettre à la directive de la déclaration de revenus que ses fiances étaient en plein audit. Après avoir remporté la présidence, l’administration Trump avait avancé qu’elle n’avait pas l’intention de publier les déclarations de revenus parce qu’au fond « les gens s’en moquaient ».

En 2019 de guerre las, la commission chargée de la rédaction des déclarations fiscales à la Chambre des représentants, intentait une action en justice contre une action en justice pour contraindre le secrétaire au Trésor de l’époque, Steve Mnuchin, à remettre les dossiers fiscaux. Des actions qui n’avaient guère abouti, le ministère de la Justice alors étant très peu enclin à y donner suite.

Mais les vents avaient tourné et les démocrates avaient désormais les coudées franches pour attaquer de front. De nouveau convoqués, les nouvelles administrations en charge au niveau du Trésor et du ministère de la justice ont demandé et obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars prochain pour produire un rapport exhaustif des déclarations de l’ancien président républicain.

Un dossier qui cache des irrégularités ?

Cependant, la réticence de Donald Trump à déclarer ses revenus, pourraient aller au-delà de la simple réticence d’homme d’affaires méfiant. En effet selon la presse américaine et notamment le New York Times, le président Trump n’aurait payé aucun impôt sur le revenu au cours des dix années avant 2016, date de son accession à la présidence.

Et cela parce que Trump avait déclaré avoir perdu beaucoup plus d’argent qu’il n’en avait gagné. En tout et pour tout, Trump avait payé 750 dollars d’impôt sur le revenu 2016 et 750 autres dollars en 2017, quand nombre de ses Hôtels, émissions télés et autres investissements, étaient réputés être des affaires florissantes.

En outre prétextant toujours de mauvais revenus, le milliardaire avait réclamé et reçu du l’Etat un remboursement d’impôt de 72,9 millions de dollars. Seulement, un audit de l’Internal Revenue Service, l’agence gouvernementale chargée de collecter l’impôt sur le revenu et des taxes diverses, aurait révélé des irrégularités dans sa déclaration. Une déclaration qui si elle était trouvée illégitime, pourrait lui valoir de payer plus de 100 millions de dollars.