L’interview télévisée que le prince Harry et de Meghan avaient offerte à Oprah Winfrey, il y a quelques jours continue de susciter des réactions. Il est vrai que le couple princier avait dans son entrevue fait d’époustouflantes révélations, que la presse people au Royaume Uni et aux USA, s’était faite un devoir de retransmettre et de commenter. Si de nombreuses personnalités avaient évité de porter un jugement de valeur sur les révélations faites, les Biden eux avaient tenu à louer le « courage » du couple britannique. Ce mardi cependant, Donald Trump Jr, lui avait partagé une toute autre opinion sur la fameuse interview.

Quand Donald Jr remet ça…

Donald Trump Jr est connu pour ses prises de position à contre-courant sur des sujets politiques qui faisaient le buzz sur la toile et dans les médias. En février déjà, l’ancien conseiller à la Maison-Blanche avait décidé de prendre le parti de Ted Cruz, sénateur du Texas. M. Cruz avait été critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir quitté sa localité, pour un voyage au soleil en bord de mer, alors que l’Etat était ravagé paru des intempéries climatiques majeures. Une intervention qui n’avait pas porté, puisque le fils Trump, ayant fait des erreurs dans sa publication, s’était lui-même fait houspiller par de nombreux internautes américains.

Cette fois, c’est à l’interview des Sussex que Donald Trump Jr s’en prenait et notamment à Meghan. Un jour après la diffusion de l’interview du 07 mars dernier, Donald Jr. publiait sur twitter un lien vers une vidéo Facebook. Une vidéo de près de huit minutes dans laquelle, Donald Jr disait que, contrairement à tous, il n’avait nullement été impressionné par les révélations de l’entrevue avec Oprah. Mais surtout qu’il avait été écœuré par « l’hypocrisie » de Meghan et la « naïveté » du prince Harry.

…Et se lâche sur Meghan

Selon Donald Trump Jr, pour des gens qui disaient rechercher un « vie tranquille et paisible à l’abri des regards du public », la dernière des choses à faire était justement « d’appeler Oprah pour faire une interview ». Ensuite, selon le fils de l’ancien président, l’interview n’avait été qu’une occasion de plus pour la duchesse pour capter toute « l’attention », qui lui faisait défaut depuis qu’elle avait quitté le palais royal. Avec le prince Harry pris en « otage », comme obligé de donner lui aussi dans les caprices de son épouse.

Pour Donald Trump Jr, Meghan Markle était tout sauf la « victime » qu’elle prétendait être. De plus avait-il tenu à ajouter concernant les récentes accusations d’harcèlement lancées contre la Duchesse, « Quand je regarde cette interview, je peux presque vous garantir que ces personnes ont probablement été agressées verbalement et traitées comme de la merde, car elle ne semble pas être le genre de personne qui traite les autres si bien ».