Une nouvelle arme de combat a été dévoilée par Israël. Il s’agit en effet d’un mortier à guidage laser « révolutionnaire » dont les essais ont définitivement pris fin. L’information a été donnée ce dimanche 14 mars 2021, dans un communiqué par Tsahal, le ministère israélien de la Défense.

Plusieurs technologies « qui changent l’arène de combat »

Le nouveau matériel militaire est un mortier dénommé, Iron Sting [Piqûre de fer], mesurant 120 mm, qui a été élaboré par Elbit Systems avec l’armée de l’Etat hébreu. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a exprimé sa satisfaction concernant le nouveau mortier. Dans un communiqué, il a indiqué que l’industrie israélienne de la Défense fournit à l’armée du pays plusieurs technologies « qui changent l’arène de combat et donnent [au pays] des moyens plus létaux, précis et efficaces ». Il a par ailleurs déclaré que le mortier satisfaisait le besoin de l’armée d’avoir des « moyens appropriés pour combattre les ennemis qui se cachent parmi les populations civiles, tout en respectant les normes juridiques et les valeurs fixées par l’État d’Israël ».

Le colonel Arik Avivi s’est également réjoui du nouveau mortier

Toujours selon Benny Gantz, le nouvel engin Iron Sting pourrait bien s’incorporer dans le plan pluriannuel de l’armée. Il s’agit ici du cadre global dans lequel l’armée fabrique ses armes et met eu point ses troupes, pour affronter les menaces auxquelles elle sera confrontée dans les prochaines années. Le colonel Arik Avivi s’est également réjoui du nouveau mortier. Pour lui, cette arme offre « une capacité qui, jusqu’à aujourd’hui, était réservée à la brigade ou à la division, et nous la portons maintenant au niveau du bataillon ».