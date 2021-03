Jeff Bezos, patron d’Amazon et de nouveau l’homme le plus riche du monde depuis que la semaine écoulée avait été catastrophique pour Elon Musk, félicitait ce week-end son ancienne épouse Scott Mackenzie pour son remariage. Jeff et Mackenzie avaient été mariés pendant près de 25 ans et avaient divorcé en 2019. Aujourd’hui, la femme de 50 ans semble avoir passé le cap et s’être remise de la séparation. Et ce week-end, sur la plateforme en ligne de Given Pledge, une sorte d’association caritative dont les membres sont sinon milliardaires, du moins multimillionnaires ; la femme avait annoncé s’être de nouveau casée.

MacKenzie Scott désormais, épouse Dan Jewett

MacKenzie Scott, ex épouse Jeff Bezos, est désormais, l’épouse Dan Jewett. C’est en tous cas ce qu’il faut retenir des différentes publications du couple ce samedi. C’était d’abord Mme Jewett qui avait, en ligne sur une page personnelle, signifié que désormais elle vivait à Seattle avec ses enfants et son époux Dan. Et ensuite, c’est le nouvel époux en question, Dan Jewett qui avait en quelque sorte fait une publication de présentation sur la plateforme ‘’Given Pledge’’. Sur la Plateforme caritative très sélect, Dan, professeur de sciences dans une école pour privilégiés avait dit « être reconnaissant pour le privilège exceptionnel » de pouvoir désormais être associé aux actions de Given Pledge.

C’est qu’en épousant une milliardaire et parmi les plus active et philanthropique de la plate-forme, Dan Jewett avait gagné sa place dans ce cercle très fermé de grands donateurs. La fortune de l’ex Madame Bezos est estimée à 53 milliards de dollars selon Forbes Magazine. Et la femme occupe selon la presse américaine, une place unique dans le monde de la méga-philanthropie.

Mme MacKenzie Scott Jewett, par la célérité, l’ampleur et la finalité de ses dons, avait réussi à rapidement devenir une personnalité caritative. Elle a beaucoup donné aux collèges et universités historiquement noirs, fait des dons à des organisations qui soutiennent les droits des femmes, L.G.B.T.Q. l’égalité ; et sponsorisé activement les efforts pour lutter contre le changement climatique et les inégalités raciales.