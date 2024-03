Jeff Bezos offre 100 millions $ à deux personnalités

Dans le cadre du prestigieux prix annuel Bezos du courage et de la civilité, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et sa fiancée Lauren Sánchez ont annoncé l’attribution de 100 millions de dollars, soit 50 millions chacun, à deux personnalités remarquables : l’actrice et entrepreneuse Eva Longoria, et l’amiral à la retraite de la marine, Bill McRaven. Cette distinction, décernée depuis 2021, vise à honorer ceux qui ont apporté une contribution significative à la société en tentant de résoudre des problèmes complexes et en promouvant l’unité et la civilité.

Jeff Bezos, la deuxième personne la plus riche de la planète, derrière Bernard Arnault selon l’indice Bloomberg des milliardaires, a une fortune estimée à environ 200 milliards de dollars. Cette générosité témoigne de son engagement envers le bien-être de la société et son désir de contribuer positivement aux défis actuels.

Les précédents lauréats de ce prix prestigieux incluent des personnalités telles que Van Jones, avocat et commentateur de CNN, ainsi que le chef José Andrés, qui ont reçu chacun 100 millions de dollars en 2021. En 2022, l’artiste et philanthrope Dolly Parton a été honorée.

Bill McRaven, ancien chancelier du système de l’Université du Texas et membre du conseil d’administration de la Special Operations Warrior Foundation, a exprimé sa gratitude envers Jeff Bezos et Lauren Sánchez pour cette opportunité. Il compte utiliser ce don pour se concentrer sur des initiatives visant à soutenir l’éducation des enfants des anciens combattants décédés, à promouvoir la santé mentale des vétérans, ainsi qu’à former les futurs leaders militaires.

De son côté, Eva Longoria, célèbre pour son rôle dans la série télévisée « Desperate Housewives », se distingue par son engagement en faveur de l’éducation et de l’entrepreneuriat au sein des communautés latino-américaines. À travers sa Fondation Eva Longoria, elle vise à offrir des opportunités aux Latinos et Latinas issus de milieux défavorisés, en mettant en place des programmes de mentorat et des fonds de démarrage pour les petites entreprises appartenant à cette communauté.

Interrogée sur cette reconnaissance, Eva Longoria a exprimé sa gratitude tout en soulignant l’importance d’investir dans le potentiel des communautés latino-américaines aux États-Unis. Elle est convaincue que ce soutien contribuera à combler les disparités et à exploiter pleinement les opportunités d’infrastructure pour cette population en pleine croissance.

Cette généreuse initiative de Jeff Bezos s’inscrit dans sa vision de redistribuer la majorité de sa richesse tout au long de sa vie, en mettant l’accent sur des domaines tels que le changement climatique et le soutien aux initiatives visant à unifier l’humanité. Son engagement envers le bien-être de la société continue d’inspirer et de transformer des vies à travers le monde.