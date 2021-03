L’activiste béninois Kémi Séba, figure emblématique du panafricanisme contemporain a donné son opinion sur l’incarcération de la candidate du parti « Les Démocrates », Reckya Madougou mais aussi sur la processus électoral en cours. Le Président de l’organisation non gouvernementale « Urgences Panafricanistes » évoque la thèse d’une guerre de clan et appelle à une élection présidentielle beaucoup plus ouverte.

Le Bénin vit une crise électorale majeure sans précédent, relève le militant franco-béninois. La société est divisée en raison de l’état délétère de la vie politique nationale. L’activiste fait remarquer que le peuple est infantilisé par des hyper-bourgeois d’hier et d’aujourd’hui. « On ne défend plus des idées, on défend celui ou celle qui nous donne le plus de feuilles estampillées Franc Cfa », a-t-il indiqué.

Dans un post sur sa page Facebook, Kémi Séba fait savoir que la bataille des idées a laissé place la bataille de l’argent. L’activiste note que les béninois dans leur grande majorité observent. L’exclusion est à l’origine des difficultés que traverse le Bénin. « La majorité sait pertinemment que le président Talon va beaucoup trop loin », a-t-il mentionné sur sa page Facebook.

Pour l’activiste Reckya Madougou est une ennemie de nos idées souverainistes africaines mais son arrestation est une violation des droits de l’homme. « Le Bénin doit redevenir ce lieu où l’esprit prime sur la violence, où le débat d’idée prime sur la répression, où l’idéologie prime sur l’argent. Notre seul camp est celui du Bénin », indique Kémi Séba.