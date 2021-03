Ce jeudi, la Chine a invité ses ressortissants à boycotter aussi bien H&M que Nike. La raison ? Les deux marques ont décidé de boycotter le coton produit au Xinjiang, région dans laquelle les autorités chinoises sont accusées de forcer au travail la communauté Ouïghour, chose que refuse d’admettre Pékin.

Selon de récentes études et analyses chiffres, plus d’un million d’individus seraient actuellement internés dans des camps de travail de cette région connue pour son coton. Face aux accusations et aux soupçons, Pékin ne cesse de se défendre, expliquant que ces supposés camps sont en fait, des centres de formation, afin d’aider la population locale à trouver un emploi.

Pékin appelle au boycott de Nike et H&M

De grandes marques ont décidé d’agir, dont Nike. Mais le boycott intervient quelques heures après que l’Union européenne ait imposé des sanctions à l’encontre de la Chine pour ses actions dans la région. Depuis, de nombreux documents, communiqués et autres circulent sur le net, afin de dénoncer les agissements de ces marques.

La question Ouïghour au coeur des discussions

Concernant H&M, la situation est similaire. En effet, l’an passé, la firme suédoise s’était offusquée, affirmant ne pas vouloir utiliser de coton provenant du Xinjiang. Depuis, certains produits ont été retirés des sites de vente en ligne. La guerre économique fait donc rage à Pékin ou plusieurs idéologies se font face.