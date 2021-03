Entre la Chine et l’Australie, les relations commerciales sont très compliquées ces derniers mois. Pékin a imposé des taxes douanières sur l’orge et le bœuf australien et fermé ses ports au charbon venant de Camberra. Le vin australien n’est également pas épargné. L’empire du milieu annonce des taxes équivalentes à la prohibition sur l’importation de cette boisson en bouteille made in Australie. On parle donc de surtaxes allant de 110 à 220%. Ces sanctions commerciales entrent en vigueur dès le dimanche 28 mars prochain pour les 5 années à venir.

Accusée de “dumping”

La Chine accuse les viticulteurs australiens de pratiquer le dumping (pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national). C’est la conclusion d’une enquête menée depuis août 2020 par le ministère chinois du Commerce. N’oublions pas que les ventes de vins australien étaient déjà frappées par une taxe de 200% . Elles ont fortement dégringolé ces derniers mois. En octobre dernier, elles étaient de 164 millions dollars. Ce qui a chuté à un million de dollars en janvier 2021.

L’Australie ne compte pas rester inactive face à ses sanctions commerciales imposées par Pékin. Elle va saisir l’Organisation mondiale du commerce. Selon le ministère australien des affaires étrangères, les exportations vers l’empire du milieu depuis fin 2019, hors minerai de fer , ont baissé de 40%.