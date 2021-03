Après l’entrée en service de son premier destroyer de type 055, la marine de l’armée populaire de libération (APL) de Chine vient également de lancer le second, de la classe des 10 000 tonnes, a annoncé ce dimanche la Télévision centrale de Chine (CCTV). Ce destroyer à missiles guidés, est considéré comme l’un des navires de guerre les plus puissants au monde. Sa mise en service d’après des analystes marque la transformation du développement stratégique de la marine chinoise et lui permettra de mieux préserver la souveraineté, l’intégrité territoriale et les intérêts de développement de la Chine.

Baptisé « Lhassa », nom de la capitale de la région autonome chinoise de Tibet, le destroyer a récemment fait sa première apparition publique dans une base navale de Qingdao, dans la province orientale chinoise de Shandong. D’après le site Navalnews, le navire est doté de 112 silos à lancement vertical, d’un canon principal de 130 millimètres, d’un canon automatique CIWS H / PJ-11 d’une cadence de tir de 10.000 cps/min, de missiles à courte portée HQ-10, de lance-leurres et de torpilles.

Accompagner les porte-avions de la marine

De même d’après le site Navi Recognition, Lhassa est capable de lancer une combinaison de missiles sol-air, antinavires et anti-sous-marins. Le navire est également capable, grâce à ses puissants radars, de détecter des avions furtifs comme le F-35 américain ou des satellites en orbite basse autour de la Terre. D’après Li Jie, expert naval chinois, les navires de type 055 pourront accompagner les porte-avions de la marine chinoise en jouant le rôle d’escortes puissantes. Ils pourront également diriger des groupes opérationnels sans porte-avions et réaliser un large éventail de missions selon l’expert.

A l'intérieur du destroyer 102 Lhassa (拉萨, ལྷ་ས་), de classe Type 055, qui porte le nom de la capitale du #Tibet.



Le bâtiment se trouve actuellement à son port-base près de Qingdao. pic.twitter.com/QyBr1RxMzJ — East Pendulum (@HenriKenhmann) March 5, 2021