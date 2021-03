Face à la montée en puissance des autocrates, dont la Chine et la Russie principalement, la diplomatie allemande a proposé aux Etats-Unis une nouvelle donne. Ce ‘’New Deal’’ proposé par le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, cherche à redéfinir les relations transatlantiques, qui ont reçu un coup sous l’administration Trump. Le chef de la diplomatie allemande a appelé autant bien les Etats-Unis que l’Europe pour s’allier de nouveau plus étroitement afin de défendre les valeurs démocratiques contre les régimes autocratiques tenus par XI Jinping et Vladimir Poutine.

Heiko Maas a appelé de ses vœux une stratégie commune de l’Europe et des USA contre Moscou et Pékin. Il espère « une position transatlantique commune sur des sanctions ciblées ». A l’affirmation récente du président américain Joe Biden à la Conférence de Munich sur la sécurité : « L’Amérique est de retour, » la réponse de Heiko Maas n’a pas tardé : « l’Allemagne est à vos côtés ».

Investir dans le partenariat transatlantique

A l’occasion de la création de la chaire germano-américaine Fritz Stern à l’Institut Brooking de Washington ce mardi 9 mars 2021, le chef de la diplomatie allemande a tenu son premier discours sur les relations transatlantiques depuis l’investiture de Joe Biden en tant que président des Etats-Unis. D’après M. Maas, « investir dans la souveraineté européenne, c’est investir dans le partenariat transatlantique ».

Par ailleurs, Heiko Maas a également souhaité l’organisation d’un sommet des grandes démocraties afin de lutter contre la désinformation et les théories du complot propagées par ces régimes. D’après une étude du Service d’action extérieure de l’UE, les autorités russes, depuis près de six ans, sont à l’origine de la propagation de plus de 700 fake news concernant l’Allemagne.