La tension ne cesse de monter entre la Chine et l’occident. En effet, l’Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni et les USA se sont accordés pour imposer des sanctions à la Chine, précisément à l’encontre de dirigeants passés ou actuels du Xinjiang. C’est dans cette localité que vit la minorité Ouïghoure, qui selon plusieurs rapports rejetés par Pékin, fait l’objet de violation des droits de l’homme.

« Elles ne changent que si on leur adresse des messages très clairs »

L’attitude de la Chine a suscité la réaction du ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau. Le samedi 27 mars 2021, il a comparé l’empire du milieu à une « brute » d’école. Dans une interview accordée au média CBC, il a déclaré avoir « connu des brutes dans ma vie et je sais que les brutes peuvent changer, mais elles ne changent que si on leur adresse des messages très clairs ». Notons que c’est au cours de cette même journée que la Chine a donné sa riposte face aux sanctions imposées à son encontre.

Pour rappel, Pékin a annoncé des sanctions contre une commission parlementaire canadienne des droits de l’homme et contre le député canadien Michael Chong. La Chine avait également annoncé des mesures punitives contre deux Américains et membres de la commission sur la liberté religieuse internationale, Tony Perkins et Gayle Manchin. Selon la diplomatie chinoise, ils n’ont plus désormais la possibilité d’entrer sur le territoire chinois, notamment en Chine continentale et à Hong Kong.