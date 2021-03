En France, notamment dans la région Île-de-France, les altercations entre bandes deviennent de plus en plus récurentes. Ces derniers jours, les bagarres entre jeunes ont même conduit à des blessures graves et la mort de plusieurs d’entre eux dont deux adolescents. La question a commencé par inquiéter le gouvernement qui l’a abordé ce jour en conseil des ministres. A l’issue de la rencontre, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a déclaré qu’« on ne peut accepter la banalisation de la violence ». Gabriel Attal s’est particulièrement indigné de la mort d’Alisha une adolescente de 14 ans à Argenteuil dans le Val-d’Oise.

Pour le porte-parole du gouvernement, « ce qui est arrivé à cette jeune fille est terrible et ignoble. C’est une jeune fille qui a été emportée par le harcèlement, par une spirale infernale qui a conduit à ce drame. » Par ailleurs, Gabriel Attal a rappelé à la famille de la victime que le gouvernement mettra tout en œuvre afin que les auteurs de cet acte soient punis. « Je veux dire à sa famille, à tous ceux qui l’aimaient, notre solidarité et notre émotion face à cette situation absolument tragique. Je veux aussi leur dire que ce drame ne restera pas impuni et que tous les services sont mobilisés pour punir les responsables, » a-t-il martelé.

Les politiques sont préoccupés

La montée en nombre de ces actes de violences n’a également cessé de soulever des polémiques au sein des politiques. La tête de liste Rassemblement national en Île-de-France aux élections régionales, Jordan Bardella avait par ailleurs proposé qu’on responsabilise les parents. Toutefois, cette proposition a été catégoriquement rejetée par la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, Marlène Schiappa.