La crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus n’a épargné aucune nation, même pas le Vatican. Pour sauver les emplois dans cet Etat, le plus petit du monde, qui a vu ses recettes baisser, le pape François a ordonné des réductions de salaire pour les cardinaux. La réduction concerne aussi les autres fonctionnaires du Vatican dont les prélats, les prêtres et les religieuses.

C’est à travers un décret publié mercredi par le journal officiel du Vatican, L’Osservatore Romano, que le souverain pontife a déclaré qu’à partir du mois d’avril, les salaires des cardinaux seront réduits de 10%. Les supérieurs des différents départements du Saint-Siège seront frappés par des réductions de 8% tandis que les prêtres et les religieuses de rang inférieur verront leurs salaires diminuer de 3%.

Sauver les postes actuels

Dans le décret qu’il a signé mardi, l’évêque de Rome a noté que les finances du Saint-Siège ont été marquées par plusieurs années de déficit. La crise sanitaire a aggravé ces problèmes financiers, « qui a eu un impact négatif sur toutes les sources de revenus du Saint-Siège et de l’Etat de la Cité du Vatican » a écrit le pape.

Cette mesure selon le pape Français, « a pour but de sauver les postes actuels ». Elle sera également appliquée à plusieurs basiliques du Vatican à Rome de même qu’au diocèse de Rome, qui est sous la tutelle du pape. En effet, les interdictions de tourisme par de nombreux pays et d’autres mesures restrictives dans le cadre de la pandémie ont considérablement réduit les recettes des musées du Vatican, qui, avec sa chapelle Sixtine, est l’un des lieux touristiques les plus visités d’Italie.