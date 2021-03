Cette chanson n’est plus à présenter aux habitants de la terre. « Jerusalema », le titre à succès de la chanteuse sud-africaine Nomcebo Zikobe est devenu en l’espace de quelques mois un tube interplanétaire. Sortie fin 2019, la chanson était déjà en octobre 2020, le morceau le plus recherché du monde sur internet, selon la plateforme Shazam. Aujourd’hui, « Jerusalema » cumule plus de 400 millions de vues sur Youtube. Cette chanson a véritablement aidé les peuples du monde entier à passer la période de confinement.

De nombreux défis de dance ont été lancés sur cette musique avec le hashtag «#JerusalemaDanceChallenge ». Ces challenges étaient un moyen de conserver le lien social par la musique, la danse et la vidéo en cette période difficile que les pays du monde traversaient. En 2021, « Jerusalema » n’a pas perdu de sa popularité. En Bulgarie, une jeune participante à un concours d’imitation musicale a interprété le morceau. Seulement, au lieu de garder son apparence naturelle, elle a pris les traits de Nomcebo Zikobe. Une version Blackface donc de “Jerusalema”. Le moyen utilisé est plutôt ingénieux.

“Ils préfèrent mettre une fille blanche au visage noir“

Elle a utilisé des prothèses et du maquillage pour ressembler à la chanteuse sud-africaine. Mixaela Marinova, puisque c’est d’elle qu’il s’agit a ainsi repris ce tube à succès avec les traits de Nomcebo. Ce qui a suscité l’indignation de certains internautes.« Tu as perdu la tête ? Et ensuite l’audace d’utiliser la musique de notre reine Nomcebo Zikobe. Ouais, il est temps de prendre mon CBD et d’aller au lit. Je me déconnecte » a écrit un abonné Instagram. Une autre n’a pas caché sa surprise de voir l’assistance suivre sans réaction cette prestation.

« Je ne peux qu’imaginer le nombre de personnes qui étaient dans les coulisses et qui ont assisté à cette scène et je suis stupéfaite que pas une seule d’entre elles ne l’ait arrêtée » a-t-elle laissé lire sur le réseau social. « En gros, ils préfèrent mettre une fille blanche au visage noir plutôt que de payer une femme noire pour ce qu’ils lui ont fait faire » observe un autre internaute.