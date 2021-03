L’Union Européenne compte visiblement faire pression sur le laboratoire AstraZeneca pour qu’il respecte les délais de livraison des vaccins. Réunis en visioconférence ce jeudi 25 mars, les membres de l’Union ont pris la décision de bloquer les exportations vers les pays qui gardent pour eux les vaccins produits sur leur territoire. L’objectif est ainsi d’obliger Londres et le laboratoire à revoir leurs attitudes par rapport à la distribution du vaccin.

Frustration au sein de l’UE

« Ça ne fera pas apparaitre des vaccins par magie. Mais ensemble, on peut faire pression sur AstraZeneca qui n’a prévu de livrer qu’un tiers des doses attendues en Europe. », a confié une source européenne à un média. Les frustrations au sein de l’Union sont nées à cause de la lenteur des campagnes vaccinales et les problèmes de livraisons d’AstraZeneca. Le laboratoire avait évoqué l’insuffisance de ses capacités industrielles pour assurer la production.

AstraZeneca indiquait tout de même au début du mois de mars qu’il était en mesure de fournir 100 millions de doses de vaccin d’ici la fin du mois de juin contre les 300 millions qui avaient été prévus dans le contrat. Il est ainsi le seul fabricant de vaccin à faire face à ce genre de difficulté parmi les laboratoires choisis par l’Europe.

Londres serait privilégié par AstraZeneca

Les Européens pour leur part, soupçonnent AstraZeneca de privilégier Londres et d’autres destinations dans la distribution du vaccin. La commission européenne n’a pas caché sa surprise quand 29 millions de doses “cachées” de vaccin AstraZeneca ont été retrouvées en Italie.