Un an après la disparition de célèbre saxophoniste d’origine camerounaise Manu Dibango, des hommages fusent de toute part. Claudy Siar consacre à ce monument de la musique africaine l’édition de ce mercredi 24 mars de Couleurs tropicales sur RFI. L’annonce a été faite par le canal d’une publication qu’il a faite sur les réseaux sociaux. L’animateur de radio et de télévision français et Producteur de Couleurs tropicales sur RFI a invité les uns et les autres à suivre l’hommage qui sera rendu à l’homme qui n’a pas survécu au Covid-19.

Des proches participent à l’émission

Il annonce que plusieurs proches du disparu ont été invités à prendre part à cette émission. Il s’agit de Michel Dibango, son fils et Claire Diboa son manager. Rappelons que l’octogénaire s’est éteint à 86 ans du Covid-19 le 24 mars 2020. Il était en effet la toute première célébrité mondiale à mourir de ce mal. Il avait été inhumé seulement quelques jours après son décès dans le strict respect des réglementations imposées par la pandémie.

Les hommages après la pandémie?

Seulement une vingtaine de personnes aurait pu prendre part à la cérémonie au Père-Lachaise. Selon les confidences qui sont faites par certains membres de sa famille, les hommages populaires lui seront rendus à la fin de la pandémie. Ils seraient en train de se préparer, selon les informations rapportées.

HOMMAGE À @ManuDibango_Off CE SOIR SUR @RFI DANS @CTropicalesRFI à 20h10 TU, 21h10 en France. Les auditeurs prendront la parole. Envoyez immédiatement votre prénom sur notre WhatsApp et nous vous rappellerons.

0033637426224 ❤️🙏🏾🎼@RFIMusique pic.twitter.com/kBoiiFuJih — Claudy Siar (@Claudy_Siar) March 24, 2021