Le National Women’s Hall of Fame (NWHF) est un organisme éducatif à but non lucratif fondé en 1969 pour honorer les réalisations de femmes américaines « exceptionnelles ». Le ‘’Hall of fame’’ ou ‘’Temple de la renommée’’ est un bâtiment situé à Seneca Falls, New York, sur le site de la première Convention sur les droits des femmes, en 1848. Depuis près d’un demi-siècle maintenant, l’organisme dit œuvrer activement à ce que les femmes américaines et qui ont marqué leur temps, leur pays et le monde, soient reconnues et honorées. Michelle Obama, ancienne première dame et première femme noire à occuper ce poste fait partie de ces “grandes femmes” qui seront intronisées dans quelques mois.

Une reconnaissance nationale pour Michelle Obama

Le 2 octobre 2021, prochain, c’est dans un bâtiment rénové du siège de la NWHF, sis 1844 Seneca Knitting Mill à New York, qu’aura lieu l’intronisation de neuf femmes choisi par le conseil d’administration du National Women’s Hall of Fame. Des femmes contemporaines ou historiques, choisies sur les seuls critères de la citoyenneté américaine, « de naissance soit de naturalisation », et de l’impact de leurs contributions. Des contributions qui selon la NWHF « doivent avoir une valeur pour la société, avoir une importance nationale et / ou mondiale et une valeur durable ».

Et selon, le jury chargé d’examiner les candidatures personnelles ou suscitées, Michelle Obama avait validé à tous ces critères. La femme de 57 ans, fera donc en compagnie de neuf autres femmes exceptionnelles, son entrée le 02 Octobre prochain, au Temple de la renommée 2021 des femmes américaines les plus remarquables. 44e Première Dame des États-Unis, la première personne noire à occuper ce poste, Michelle Obama est devenue l’une des femmes les plus influentes et emblématiques du 21e siècle. Pendant son séjour à la Maison Blanche, de 2009 à 2017, cette avocate et auteure, s’est imposée selon le NWHF, comme une ardente combattante pour les femmes et les filles aux États-Unis et dans le monde.

En tant que Première Dame, Michelle Obama a créé: “ Let’s Move! “, un programme visant à mettre fin à l’obésité juvénile; et “ Reach Higher Initiative » pour aider les étudiants à naviguer et à mieux comprendre les possibilités d’emploi et à obtenir l’éducation adéquate pour ces emplois. Mais aussi, “ Joining Forces “, une initiative qu’elle a codirigée avec le Dr Jill Biden, actuelle première dame américaine, pour soutenir les anciens combattants, les militaires et les familles des militaires ; et ” Let Girls Learn “, un programme de soutien à l’éducation des adolescentes dans le monde.