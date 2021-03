Michelle Obama a beau être ouverte au dialogue, participer à des challenges, elle n’accepte pas toujours de répondre à toutes les questions. Intervenant sur l’émission du célèbre animateur Jimmy Kimmel pour parler de sa nouvelle série Gaufrette et Mochi , sur Netflix. L’animateur qui lui avait visiblement déjà posé une question sur sa vie intime avec Barack Obama dans le passé a récidivé.

“Il y a quelques années, je vous ai interviewé à Tacoma, Washington, devant un grand groupe de personnes… Vous étiez en tournée de livres. Nous avons eu une excellente conversation, c’était très amusant, et tout le monde était très heureux de vous voir… Je vous ai posé une question ce soir-là – et j’ai en fait posé cette question à votre mari aussi, et il vous l’a renvoyée.” a rappelé l’animateur vedette avant de poursuivre : “Je vous ai demandé que la nuit où l’équipe d’élite a éliminé Oussama Ben Laden sur ordre de votre mari”… vous et votre mari avez-vous fait l’am0ur cette nuit-là pour célébrer?” a-t-il ajouté.

“Vous savez, je dois dire à votre public que – pour une raison très malsaine – vous êtes très obsédé par cette partie de cet événement historique majeur… Personne d’autre – personne, dans l’histoire de toutes les conversations que j’ai eues – n’a jamais exploré ce point particulier comme vous, Jimmy Kimmel… Vous êtes toujours ce petit garçon dans ta chambre, sous le couvercle avec la lampe de poche, en train de dire ‘J’espère que personne ne me voit” a dit Mme Obama, refusant de répondre à la question de l’animateur sur un ton ferme mais tout en gardant le sourire. Pour rappel, Barack Obama avait répondu à la même question à sa façon : «Je soupçonne qu’elle dormait… La vérité est que, la plupart du temps, au moment où j’aurais fini de travailler, elle allait dormir».