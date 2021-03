Fin décembre 2020, la police ainsi que les deux services de renseignement marocain, extérieur et intérieur, avaient indiqué d’après un communiqué conjoint avoir porté plainte pour « outrage » contre des « personnes établies à l’étranger ». Bien que n’ayant pas mentionné un nom, la plainte faisait part des « outrages à des fonctionnaires publics en exercice et envers les corps constitués » mais également des « dénonciations calomnieuses de crimes fictifs », « diffamation » et « diffusion d’allégations et de faits mensongers », d’après le communiqué.

Début février, cette personne établie à l’étranger et dont le nom n’avait pas été mentionné dans la plainte est venue au Maroc. Connu sous le pseudonyme « 3robi F’Merikane, » (un campagnard en Amérique), Chakib Omerani était venu des Etats-Unis où il réside, via l’aéroport de Rabat. Il avait alors été interpellé par la police puisqu’il était « recherché pour son implication présumée dans des actes à caractère criminel », selon un communiqué du parquet. Il avait alors été placé en détention provisoire. Ce jeudi, on apprend de son frère Mohamed Omerani via son compte Facebook, qu’il a été condamné. « Mon frère a été condamné le 25 mars », a-t-il écrit.

Une amende de 42.000 dirhams

Chakib Omerani, qui postait sur YouTube depuis plusieurs années des vidéos critiques à l’encontre du roi Mohammed VI et des autorités marocaines, a été condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Casablanca pour « outrage à des institutions constitutionnelles ». Selon Mohamed Omerani, la condamnation de son frère est assortie d’une amende de 42.000 dirhams, environ 4000 euros.