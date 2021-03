Avec Space X, Elon Musk a un rêve: envoyer 1 million de personnes sur Mars d’ici 2050. Le milliardaire a dévoilé ses plans en janvier 2020. Des plans comprenant la construction de 1 000 fusées ‘’Starship’’ sur 10 ans, soit autour de 100 vaisseaux par an; ainsi que le lancement en moyenne par jour de trois vaisseaux. Et Musk enthousiaste d’ajouter « il y aura beaucoup d’emplois sur Mars ». Un rêve qui était à la « démesure » de la fortune du patron de Tesla. Une fortune qui était, selon Bernie Sanders, comme celle de Bezos, d’une indécente importance.

Quand Sanders s’en prend à la fortune des plus grands…

Que ce soit dans le classement Bloomberg ou, le classement Forbes, Jeff Bezos et Elon Musk trônaient en tête loin devant le troisième, Bill Gates. Des fortunes qui montaient et descendaient au gré des fluctuations des cours des marchés boursiers, mais ne faiblissaient jamais. « Nous sommes à un moment de l’histoire américaine où deux gars, Elon Musk et Jeff Bezos, possèdent plus de richesses que les 40% les plus pauvres de ce pays », publiait ce dimanche sur twitter, l’ancien candidat indépendant Bernie Sanders.

Candidat à la présidence une deuxième fois en 2020, Sanders était l’un des candidats les plus connus de la course. Mais l’homme était également resté une sorte d’outsider, un « socialiste démocrate autoproclamé ». Son combat : « Construire un mouvement de lutte pour la justice économique, raciale, sociale et environnementale pour tous », tout un programme.

En attendant, Bernie Sanders s’en prenait aux deux plus grosses fortunes américaines ; et avec le ton cru et direct qui était sa marque déposée, le sénateur du Vermont avait fait remarquer à propos de Bezos et de Musk, que leurs richesses avaient un : « niveau d’avidité et d’inégalité (…) immoral » et « insoutenable ».

Une attaque à laquelle Musk avait cru bon de répondre que s’il accumulait « des ressources » c’était « pour aider à rendre la vie multiplanétaire » et à « étendre la lumière de la conscience aux étoiles ». Mais pour Sanders, si « les voyages dans l’espace sont une idée passionnante » le plus urgent était de « nous concentrer sur la Terre et créer un système fiscal progressif afin que les enfants n’aient pas faim… ».

We are in a moment in American history where two guys — Elon Musk and Jeff Bezos — own more wealth than the bottom 40% of people in this country. That level of greed and inequality is not only immoral. It is unsustainable. — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 18, 2021