L’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, compte bien mener sa politique visant à nourrir les Américains avec des aliments sains. En effet, l’épouse de l’ancien locataire de la Maison Blanche Barack Obama, a lancé une campagne à but non lucratif ayant pour but de fournir plus d’un million de repas aux familles américaines qui se trouvent en difficulté alimentaire.

La campagne a été inspirée de la série « Waffles + Mochi »

Le lancement de cette campagne intervient dans le cadre du premier jour de l’émission culinaire pour enfants, diffusée ce mardi 16 mars 2021 sur Netflix, « Waffles + Mochi ». L’initiative prise par Michelle Obama, dénommée « Pass the Love w / Waffles + Mochi », est une campagne collaborative de l’association à but non lucratif militant pour une Amérique plus saine, de son président d’honneur Barack Obama et de la maison de production de l’ancien couple présidentiel, Higher Ground Productions. A en croire l’organisation, la campagne a été inspirée de la série « Waffles + Mochi ». Cette dernière raconte l’histoire de deux amis marionnettes qui voyagent à travers le monde « à la découverte des merveilles de la nourriture et de la culture tout en apprenant à cuisiner avec des ingrédients frais ».

Notons que l’organisation a été créée avec la collaboration de Let’s Move, l’association de Michelle Obama. Dans une annonce faite la semaine dernière, elle a fait savoir que l’idée derrière cette initiative était de « faire en sorte que les familles de tout le pays puissent accéder à des aliments frais et nutritifs » en pleine pandémie de coronavirus.