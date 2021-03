Nicolas Sarkozy n’est visiblement au bout de ses peines. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la décision de justice qui a été rendue dans le cadre de l’affaire dite «des écoutes» ce lundi 1er mars. L’ancien patron de l’Elysée a été reconnu coupable de corruption et de trafic d’influence. Aussi, a-t-il été condamné à trois ans de prison dont un ferme.

Un “pacte de corruption” entre Sarkozy et ses co-accusés

La Justice de son pays est parvenue à établir qu’un «pacte de corruption» avait eu lieu entre l’ancien président sexagénaire et certaines personnes impliquées dans l’affaire. Il s’agit entre autre de Me Thierry Herzog et l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Ils ont tous été également condamnés à trois ans de prison dont une année ferme. Notons qu’il y a quelques mois, le parquet national financier (PNF) avait requis une peine plus sévère à l’encontre des mis en cause.

Des peines lourdes requises par le parquet

Le procureur avait demandé que soit appliqué à l’ancien magistrat Gilbert Azibert; 4 ans de prison dont 2 avec sursis, assortis de 5 années d’interdiction professionnelle. A l’encore de Me Thierry Herzog, il avait demandé la même réquisition avait été formulée. Quant à l’ancien président français une peine de 4 ans de prison dont 2 avec sursis avait été demandée. Rappelons que l’affaire dite «des écoutes» est née en 2014 d’interceptions téléphoniques avec son avocat historique Thierry Herzog.